«Куньлунь» сыграет домашние матчи с «Трактором», «Ладой» и «Магниткой» в гостях

По распоряжению КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведёт три домашних матча — с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом» — на гостевом льду. Об этом сообщается на официальном сайте «Трактора». Китайский клуб будет номинальным хозяином встреч и сыграет в домашней красной форме.

Перенос обусловлен тем, что в Шанхае, где в настоящее время «Куньлунь» принимает своих соперников в регулярном чемпионате, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая. Ранее «Куньлунь» обратился в лигу с просьбой разрешить играть в Харбине, где выступает клуб ВХЛ. Арена в Харбине вмещает около двух с половиной тысяч человек. Однако лига приняла иное решение – «Куньлунь» сыграет матчи с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом» на гостевом льду.