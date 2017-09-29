Захаркин: в «Югре» мы всё делали правильно, а для ухода были и личные причины

Бывший главный тренер «Югры» Игорь Захаркин сообщил, что одной из причин его ухода из клуба были личные обстоятельства.

Захаркин: часть хоккеистов «Югры» останется без работы Игорь Захаркин рассказал, почему ушёл из ханты-мансийского клуба.

«На следующий день после матча с московским «Динамо» я был у директора, и мы стали анализировать игру. Директор считает, что мы сыграли не очень хорошо. Я, наоборот, считаю, что мы сыграли хорошо. Его претензии сводились к тому, что ряд хоккеистов выступает не так, как от них ожидают. Я сказал, что в таком случае нужно не жаловаться на игроков, а принимать решение, искать ходы, как выйти из этого положения. В итоге мы пришли к тому, что нам следует расстаться. Кроме того, у меня есть личные причины, из-за которых я не могу выполнять контрактные обязательства. Решили, что в этой ситуации нам правильнее будет расстаться.



Безусловно, я получил богатый опыт. Я работал в сложной ситуации с ограниченными ресурсами, мы находили очень много интересных решений и в тренировочном процессе, и в управлении командой. Было очень интересно, хотя и очень трудно. Нисколько не жалею, что согласился возглавить «Югру». Это было осознанное решение, и я думаю, что мы делали всё правильно. Другое дело, что нужно идти и развиваться дальше. Конечно, трёх месяцев явно недостаточно, чтобы построить боеспособную команду», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».