Галлант: Шипачёв всё ещё привыкает к НХЛ, в игре с «Колорадо» он не был лучшим

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант поделился мнением об игре нападающего Вадима Шипачёва в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:4), который отметился голевой передачей.

«Не скажу, что Шипачёв был лучшим игроком на льду. Он сыграл нормально, пару раз неплохо разыгрывал шайбу, показывал своё мастерство. Однако он всё ещё привыкает к игре в НХЛ. У нас были ребята, которые играли хорошо, полностью выкладывались. Шипачёв сыграл нормально, но он не был лучшим в этом матче», — сказал Галлант в эфире клубного телевидения.