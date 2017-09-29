Белов: «Витязь» делал всё, чтобы пробить Лисутина, но он играл самоотверженно

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», в котором его команда проиграла со счётом 0:1.

«Нам было сложно, особенно в первом периоде. По движению и в единоборствах мы проиграли, всё проигрывали. Возможно, мы упустили что-то в подготовке. Сделали всё, что было в наших силах, но не смогли пробить Лисутина. Третий период он провёл самоотверженно. Не смогли мы забить, и в итоге поражение», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Гола Галузина хватило «Торпедо» для победы в матче с «Витязем»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.