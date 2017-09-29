Ялонен: 10 минут «Йокерит» играл хорошо, потом «Спартак» был лучшей командой

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1).

«Первые 10 минут мы играли очень хорошо, но остальные 50 минут „Спартак“ был лучшей командой. Они действовали агрессивно. К счастью, Запольски играл очень хорошо сегодня, и, конечно, здорово, что Йормакка забил три гола, но в остальном результат оказался лучше, чем мы играли», — сказал Ялонен на пресс-конференции.

Хет-трик Йормакки помог «Йокериту» крупно обыграть «Спартак»

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Спартака» в «Твиттере».