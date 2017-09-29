Семёнов: в третьем периоде лезли на ворота «Торпедо», но надо отдать им должное

Капитан «Витязя» Алексей Семёнов подвёл итоги встречи с «Торпедо», в которой его команда уступила со счётом 0:1.

«Мы медленно начали. Реализация подвела, большинство хромает. Выиграть матч, не забивая ни одного гола, очень тяжело. Понятно, каждое очко на счету. Неудачно съездили в Хельсинки, осадок от этого остался. Будем идти дальше и попытаемся убрать эту игру. Надо отдать должное «Торпедо». Весь третий период играли в их зоне, нанесли много бросков, лезли на ворота. Будем разбираться», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Гола Галузина хватило «Торпедо» для победы в матче с «Витязем»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.