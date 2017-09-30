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Гол Кулёмина помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в предсезонном матче

30 сентября 2017, суббота. 04:34 Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче со счётом 3:1. В составе «островитян» отличились Андерс Ли (18-я минута), Джордан Эберле (30) и Николай Кулёмин (59). За «Баффало» гол забил Сэм Райнхарт (23).

Голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак отразил 20 бросков по своим воротам из 21. Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 19 минут 35 секунд, однако результативными действиями не отметился.

НХЛ. Предсезонный матч

«Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

«Айлендерс» обыграли «Дэвилз», Кулёмин отметился передачей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс Николай Кулёмин
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
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