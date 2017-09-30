Ягр: я не принимаю участия в переговорах, только слушаю, что говорит агент

Нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр рассказал, что практически не участвует самостоятельно в переговорах с клубами НХЛ.



«Многие вещи меняются каждый день. Я не принимаю участие в переговорах, а только слушаю, что говорит мне мой агент Петр Свобода. Нельзя верить всему, что говорится. Здесь надо читать между строк. Это своего рода хоккейный покер, когда обе стороны пытаются блефовать, чтобы извлечь максимальную выгоду. Я этого не понимаю, потому что мы уже взрослые люди, и я не собираюсь подписывать гигантский семилетний контракт. Но такова стратегия некоторых людей. Я же просто стараюсь быть готовым играть», — цитирует Ягра Czech Press Agency.



Ягр: за «Кладно» не сыграю, ещё идут переговоры с клубами НХЛ