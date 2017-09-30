Умарк: у меня была боль в горле и желудке, надеюсь, смогу сыграть с «Югрой»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о своей болезни, из-за которой он не закончил матч с «Трактором» и пропустил игру с «Ладой».



«У меня была боль в горле и в желудке. Вчера я был на анализах крови, надеюсь, там ничего серьёзного. Надеюсь, я смогу сыграть в понедельник с «Югрой», но нужно будет смотреть на моё самочувствие. За короткий отрезок будет много матчей, и, конечно же, я хочу быть в этот момент с командой», — приводит слова Умарка Hockey Sverige.



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