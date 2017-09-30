Жиру: настрой в раздевалке «Филадельфии» изменился, хотим лучше играть в защите

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился мнением об изменившемся по сравнению с прошлым сезоном психологическим настроем команды.



«Мы продолжаем играть вместе и получаем от этого удовольствие. Надеюсь, в этом году мы будем чётче играть в защите, потому что наш настрой немного изменился. Конечно, ещё только предсезонка, но атмосфера в раздевалке уже другая. Мы играем сейчас так, будто у нас есть незавершённое дело», — приводит слова Жиру CSN Phily.



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