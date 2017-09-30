«Куньлунь» проведёт три ближайших домашних игры в Шанхае

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» ближайшие матчи с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом» проведёт в Шанхае, насчёт остальной части сезона ясности пока нет.



«Мы буквально несколько минут назад получили от правительства разрешение на то, чтобы играть в Шанхае. Пока речь идёт о ближайших трёх матчах с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом». Касаемо остальной части сезона, видимо, пока что вопрос ещё не решали, это ещё далеко. Вопрос был в том, лететь нам завтра или нет, но решили так, что мы остаёмся», — сказал Винокуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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