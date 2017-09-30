Столяров: ЦСКА — хороший раздражитель, «Торпедо» будет играть только на победу

Нападающий «Торпедо» Геннадий Столяров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который пройдёт в Москве 1 октября.

«Матч с ЦСКА будет для меня принципиальным. Но ещё в прошлом сезоне я успел поиграть против них, будучи обменянным в Нижнекамск, и сейчас не сказал бы, что это будет суперпринципиальный матч, потому что много ребят поменялось из тех, с кем я играл в ЦСКА. На любого соперника настраиваюсь одинаково: нужно выходить, показывать свой лучший хоккей. Безусловно, приятно, что придёт много друзей, родные будут. Это немного меняет дело.

ЦСКА – хороший раздражитель, топовая команда. Мы очень сильно будем настраиваться. Всегда интересно проверить свои силы, играя с таким соперником. Мы будем выходить и играть только на победу", — цитирует Столярова пресс-служба клуба.