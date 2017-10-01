Александр Пережогин провёл свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Авангард» (2:3) стал юбилейным для форварда омской команды Александра Пережогина. Хоккеист провёл свой 500-й матч в регулярных чемпионата КХЛ.

В этом матче Пережогин отметился голом. Всего на счету форварда два (2+0) очка в 11 матчах сезона при показателе полезности «+5». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Александр Пережогин забросил 187 шайб и отдал 173 голевых передачи.

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Авангарда».