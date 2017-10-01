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Александр Пережогин провёл свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

1 октября 2017, воскресенье. 09:12 Хоккей

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Авангард» (2:3) стал юбилейным для форварда омской команды Александра Пережогина. Хоккеист провёл свой 500-й матч в регулярных чемпионата КХЛ.

В этом матче Пережогин отметился голом. Всего на счету форварда два (2+0) очка в 11 матчах сезона при показателе полезности «+5». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Александр Пережогин забросил 187 шайб и отдал 173 голевых передачи.

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Авангарда».

«Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Александр Пережогин
Новости. Хоккей
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