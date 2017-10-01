Хичкок – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии офсайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги попытался предсказать, кто станет лучшим тренером в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Джек Адамс Эворд». 17 экспертов называли по пять кандидатов. Схема распределения очков — 5-4-3-2-1.



Лидером стал недавно возглавивший «Даллас Старз» Кен Хичкок с 46 очками (6 первых мест). На втором месте находится Джон Купер из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — у него 32 очка.



Третье место разделили два специалиста: главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок и Майк Салливан из «Питтсбург Пингвинз» –по 30 очков.

Сергачёв занял девятое место в рейтинге офсайта НХЛ на приз лучшему новичку