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Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять

1 октября 2017, воскресенье. 20:16 Хоккей

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:0).

«Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА

«Хорошая игра, все три периода получились равными. Нужно было цепляться за такую игру. Удаление Нестерова я не рассмотрел, не знаю, было оно или нет. Мы играли в семь защитников, но потеря Нестерова всё равно сказывалась, он классный игрок. Собрались, молодцы мужики, выиграли.

Много штрафного времени, нужно исправлять этот момент. Чем меньше удалений, тем проще будет играть. Отмечу нашего вратаря Сорокина, он здорово отыграл. Не только сегодня, а на протяжении всего сезона. Красавчик!» — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо ХК ЦСКА Кирилл Капризов Никита Нестеров
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