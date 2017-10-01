Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игроки ЦСКА провели хороший матч по самоотдаче и дисциплине. Не в плане удалений, а по выполнению игрового задания. Хороший соперник, готовились к нему. Ребята, приехавшие из ВХЛ, не удивили. Мы знаем их потенциал. Интересно, как стабильно он будет проявляться. Всё зависит от них. Попов заменил Шумакова в звене с Шалуновым и Капризовым? Саня внёс рабочую этику, помог молодому парню проявить себя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.