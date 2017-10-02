Кожевников: отставки Кудашова не будет. Вы что, хотите хоккей развалить?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал серию из четырёх поражений «Локомотива». Сегодня, 2 октября, ярославская команда сыграет со СКА. Начало матча — в 19:30 мск.

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«В случае поражения «Локомотива» в матче со СКА — отставки Кудашова не будет. У команды не получается игра, не реализуются моменты, но и в том году у «Локомотива» были проблемы. После четырёх или пяти поражений надо тренера менять? Вы хотите весь хоккей вообще развалить? Тренеров как перчатки менять хотите, не надо нагнетать. У «Локомотива» хороший состав, команда может сражаться – это не серия из 10 матчей, они могут собраться и выиграть матч, а дальше игра пойдёт. Когда-то СКА устанет побеждать, поэтому сейчас у «Локомотива» есть хорошие шансы. У большинства команд забивают легионеры. Молодым игрокам надо раскрываться, олимпийский год, много перспективных ребят, но что-то не получается», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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