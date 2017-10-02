Крикунов: в перерыве напряг игроков «Автомобилиста», вышли — сразу забили

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:2).



«Мы немножко проспали начало, пропустили два гола. Было сложно отыгрываться, хорошо, что в конце первого периода один гол забили, приблизились к „Адмиралу“. После первого периода пришлось немного напрячь народ. Вышли — сразу забили гол. В третьем периоде перестроились, играли больше от обороны, не бежали вперёд сломя голову. Забили на контратаках, так и выиграли», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Адмиралом»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.