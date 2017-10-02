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Юхан Сундстрём переподписал на новых условиях контракт с «Авангардом»

2 октября 2017, понедельник. 16:40 Хоккей

Нападающий Юхан Сундстрём переподписал на новых условиях односторонний контракт с «Авангардом» сроком на два года, сообщается на официальном сайте КХЛ. Ранее форвард из-за болезни был помещён в список травмированных до 30 апреля 2018 года.

25-летний шведский хоккеист перешёл в «Авангард» в межсезонье, он принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата и отметился одной голевой передачей, заработав показатель полезности «+2». Сундстрём не выходил на лёд с 26 августа.

«Авангард» занимает второе место на Востоке, в 15 матчах набрав 29 очков.

Форвард «Авангарда» Сундстрём переведён в список травмированных до 30 апреля
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Юхан Сундстрём
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
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