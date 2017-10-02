Знарок: «Локомотив» перебросал СКА, мы только по вбрасываниям были на равных

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок дал свой комментарий после победы в гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (6:1).



«Была тяжёлая игра. На самом деле она могла в обе стороны повернуться в первом периоде. А потом уже доигрывали. Хозяева — хорошая, быстрая команда, перебросали нас. В единоборствах, блокировке бросков были лучше. Только вбрасывания, по-моему, мы отыграли на равных.



Замена Плотникова на Барабанова? Наигрались уже друг с другом, решили освежить. Покер Гусева? Ну поаплодировали ему», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер