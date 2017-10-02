П. Зубов: в хоккейный спор сегодня вмешались большие технологии

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Ак Барсом» (2:3).



«Соперника поздравляю с победой. Хороший матч получился, игра держала всех в напряжении. К своим ребятам претензий нет, по самоотдаче никаких вопросов. В хоккейный спор сегодня вмешались большие технологии. Два просмотра и оба против нас. Хорошо, что при счете 1:3 не выключились.



Видеопросмотры портят хоккей? Если у вас с чувством юмора плохо, то мы за вас будем переживать», — приводит слова Зубова сайт «Ак Барса».



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