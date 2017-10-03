Ягр: на 99,9 процентов это мой последний сезон в НХЛ

Нападающий Яромир Ягр прокомментировал подписание контракта с «Калгари Флэймз». 45-летний чех заключил однолетнее соглашение на $ 1 млн, ещё столько же он может получить в виде бонусов.

Источник: Яромир Ягр подписал контракт с «Калгари» на $ 1 млн плюс бонусы

«Калгари» проявлял ко мне интерес с самого начала. «Сент-Луис» позвонил только когда у них травмировались игроки. Никто бы не предложил мне больше денег в таком возрасте. Не так уж плохо быть самым малооплачиваемым игроком в команде, ничего на тебя не давит. На 99,9 процентов это мой последний сезон в НХЛ. Так что я счастлив, что наконец сыграю за канадскую команду. Постараюсь приехать в Калгари как можно скорее, но в первом матче сезона с «Эдмонтоном» точно не смогу сыграть", — цитирует Ягра журналист Daily Blesk Томаш Покорны.

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