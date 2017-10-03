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Кинэн: никогда не искал недочёты судей, но вынужден пересмотреть своё отношение

3 октября 2017, вторник. 09:34 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн обратился с открытым письмом к главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову после того, как лига дисквалифицировала Брэндона Ипа на два матча и Андреаса Турессона на один.

КХЛ дисквалифицировала Ипа на два матча, Турессона и Торченюка — на один

«Уважаемый господин Анисимов! За многие десятилетия, проведенные в хоккее, я привык с уважением относиться к судьям, которые были, есть и остаются важнейшими участниками игры. Как бы ни складывался тот или иной матч с эмоциональной точки зрения, какие бы разногласия ни возникали у меня с арбитрами по тому или иному эпизоду, это уважение оставалось неизменным, поскольку я всегда понимал, какую тяжелую и важную работу они выполняют.

Возглавив команду «Куньлунь Ред Стар», я продолжаю строить отношения с хоккейным сообществом в соответствующем ключе. Понимая, что судьи – такие же люди, как игроки и тренеры, и так же могут ошибаться во время игры, я никогда не ставил своей целью рассматривать их действия под микроскопом, выискивая малейшие недочёты и недоработки. Однако события, последовавшие за нашим матчем с «Автомобилистом» 30 сентября, вынудили меня пересмотреть своё отношение.

Через два дня после означенной игры мы были уведомлены о дисквалификации двух наших игроков, Брэндона Ипа и Андреаса Турессона, за нарушения, которые не были зафиксированы арбитрами во время матча. Насколько я понял, просмотр игровых эпизодов членами спортивно-дисциплинарного комитета был инициирован представителями ХК «Автомобилист» согласно процедуре, предусмотренной регламентом КХЛ.
В приложении к этому письму вы найдёте видеозапись шести эпизодов, в которых судьи могли зафиксировать нарушения со стороны игроков «Автомобилиста», однако не сделали этого. Как минимум в двух случаях речь идёт о подножках, аналогичных тем, за которые задним числом были дисквалифицированы наши игроки. Возможно, «Автомобилисту» также следовало провести ближайшие матчи в отсутствие некоторых своих игроков из-за дисквалификации.

Данное видео носит исключительно справочный характер. Я осознаю, что 24 часа, отведенные регламентом для подачи официального запроса, давно истекли, но, как я сказал ранее, у нас изначально не было никакого намерения подавать этот запрос. Мы считали, что у нас есть гораздо более важные дела, чем выискивать недочёты в работе судей.

Тем не менее, я вынужден сообщить о том, что отныне нам придётся изменить наш подход. Поскольку подача запросов на оценку судейства является в КХЛ общепринятой практикой, нам не остаётся ничего иного, кроме как начать действовать в таком же ключе, чтобы постоянно не находиться в невыгодном положении в сравнении с другими участниками чемпионата», — написал Кинэн.

Видео эпизодов, которые Кинэн направил Анисимову, можно посмотреть на канале Mikhail Alex Bykov в YouTube.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Официальный сайт ХК "Куньлунь Ред Стар" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар Алексей Анисимов Майк Кинэн Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
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