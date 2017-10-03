Отель в Казани, где остановилась «Югра», эвакуирован из-за анонимного звонка

В одну из гостиниц Казани, в которой остановилась приехавшая на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Об этом команде Анатолия Емелина сообщил менеджер отеля.



Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба, в настоящий момент югорчане находятся на арене, но неизвестно, как скоро правоохранительные органы разрешат всем вернуться в отель.



«Позвонил менеджер отеля. Сказал, что в нашей гостинице идёт проверка, так как поступил анонимный звонок о том, что она заминирована. Это уже не первый случай за сегодняшний день в Казани. Въезд в гостиницу пока запрещён, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», — пояснили в пресс-службе.



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