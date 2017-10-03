«Эдмонтон» отправил Антона Слепышева в фарм-клуб АХЛ

Тренерский штаб «Эдмонтон Ойлерз» принял решение отправить российского нападающего Антона Слепышева в «Бейкерсфилд», свой фарм-клуб в АХЛ. Как стало известно ранее, хоккеист отправлен в фарм-клуб на один матч в целях получения игровой практики после травмы.



В прошлом сезоне Слепышев принял участие в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафного времени.



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