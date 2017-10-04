Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на четыре матча

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на официальном сайте НХЛ.



В матче, состоявшемся 1 октября, Уилсон был удалён до конца игры за толчок на борт нападающего «Сент-Луис Блюз» Сэма Блэя. Для форварда «столичных» это уже вторая дисквалификация, полученная перед сезоном-2017/18, в первый раз его отсранили на два матча.

В первых четырёх матчах сезона «Вашингтон» сыграет с «Оттавой Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз».