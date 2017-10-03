Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону грозит ещё одна дисквалификация

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Тому Уилсону грозит ещё одна дисквалификация. В «твиттере» департамента НХЛ по безопасности игроков сообщается, что форварду назначено дисциплинарное слушание за толчок на борт игрока «Сент-Луис Блюз» Сэма Блэя в предсезонном матче, который состоялся 1 октября.



Уилсон был удалён до конца игры за это нарушение. Если Уилсона отстранят, то эта дисквалификация станет второй, которую он получил во время подготовки к сезону-2017/18. За грубый силовой приём против форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса в матче, который состоялся 22 сентября, Уилсон был дисквалифицирован на два матча.

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