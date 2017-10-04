«Нэшвилл» отправил Владислава Каменева в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» отправил нападающих Владислава Каменева и Фредерика Годро в АХЛ. Кроме того, защитнику Райану Эллису и форварду Нику Бонино был присвоен статус «не в составе».



21-летний Каменев был задрафтован «Нэшвиллом» в 2014 году под общим 42-м номером. Он перебрался в Северную Америку в 2015 году, в НХЛ дебютировал в сезоне-2016/17, проведя два матча. В 70 играх АХЛ в прошлом сезоне он набрал 51 (21+30) балл за результативность.



«Нэшвилл» начнёт сезон 5 октября матчем с «Бостон Брюинз».



Шипачёв предпочитает пасовать. Как россияне провели предсезонку в НХЛ Костин, Каменев, Педан и Сергачёв могут закрепиться в основе.