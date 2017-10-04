Ткачёв, Райт и Александров выйдут в первом звене «Адмирала» в игре с «Трактором»

«Адмирал» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится во Владивостоке. Начало встречи — в 12:30 мск. В состав «моряков» не попали нападающие Константин Глазачев и Кирилл Воронин, защитник Иван Мищенко.
«Адмирал»
Бобков (Третьяк);
Блум — Бартулис, Ткачёв — Райт — Александров;
Моррисон — Курашов, Бутузов — Саюстов — Саболич;
Мнацян — Земчёнок, Казаков — Макаренко — Жафяров;
Глухов, Сергеенко — Махановский — Гичибеков, Манукян.
«Трактор»
Демченко (Францоуз);
Бэйлен — Вишневский, Йюнге — Щехура — Якуценя;
Кольцов — А. Петров, Кручинин — Рыбаков — Кокуёв;
Бородкин — Мамаев, Шипин — Полыгалов — Пеньковский;
Исаев — Жульдиков, Мошаров — Шаров — Шолохов.
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