Ткачёв, Райт и Александров выйдут в первом звене «Адмирала» в игре с «Трактором»

«Адмирал» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится во Владивостоке. Начало встречи — в 12:30 мск. В состав «моряков» не попали нападающие Константин Глазачев и Кирилл Воронин, защитник Иван Мищенко.

«Адмирал»

Бобков (Третьяк);

Блум — Бартулис, Ткачёв — Райт — Александров;

Моррисон — Курашов, Бутузов — Саюстов — Саболич;

Мнацян — Земчёнок, Казаков — Макаренко — Жафяров;

Глухов, Сергеенко — Махановский — Гичибеков, Манукян.



«Трактор»

Демченко (Францоуз);

Бэйлен — Вишневский, Йюнге — Щехура — Якуценя;

Кольцов — А. Петров, Кручинин — Рыбаков — Кокуёв;

Бородкин — Мамаев, Шипин — Полыгалов — Пеньковский;

Исаев — Жульдиков, Мошаров — Шаров — Шолохов.