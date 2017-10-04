К. Семёнов: хочу доказать, что готов играть на ведущих позициях в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал об опыте игры в новокузнецком «Металлурге» и задачах, которые поставил перед собой после возвращения в родную команду.

«Играл в „Кузне“ полтора сезона и благодарен тренерам, среди которых был и Сергей Павлович Бердников, которые дали шанс показать себя и получить опыт. В составе «Металлурга» я много времени проводил на площадке, смог доказать, что готов и могу играть в КХЛ, став лучшим бомбардиром команды сезона-2016/17.



Я вернулся в „Авангард“, чтобы доказать, что готов играть на ведущих позициях в этом топовом клубе КХЛ. Если честно, то с самого детства мечтал играть здесь, потому что родился в Омске, учился в школе «Авангарда», болел за наших, и сейчас детская мечта осуществилась – я в основном составе «ястребов». И не важно, в какой пятёрке ты играешь, главное – ты надеваешь майку с эмблемой «Авангарда» и бьёшься так, чтобы твоя команда выиграла», — цитирует Семёнова ИА «ОМСКРЕГИОН».