«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Уже на третьей минуте счёт открыл Рикард Йюнге, а через некоторое время Алексей Кручинин отличился в меньшинстве, увеличив преимущество «Трактора». Во второй двадцатиминутке Владимир Бутузов отыграл одну шайбу, а в концовке третьего периода Дмитрий Саюстов сравнял счёт. В овертайме победную точку поставил Владимир Ткачёв.



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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.