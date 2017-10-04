Гатиятулин: приехали за 15 минут до разминки, но не обращали на это внимания

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ). Челябинцы упустили преимущество в две шайбы.

Андриевский: победа была нужна «Адмиралу», как глоток свежего воздуха

«Тяжёлый матч получился. В концовке не хватило немного. Были удаления в третьем периоде. Соперник их реализовал, поэтому мы проиграли. Готовимся к следующей игре. Есть ли секрет, почему мы ни разу не проигрывали в основное время во Владивостоке? Не знаю. Просто мы каждый раз выходим и стараемся побеждать. Самоотдача игроков в первую очередь.



Перед матчем попали в пробку. Почти два часа добирались. Приехали за 15 минут до разминки. Так сложились обстоятельства, но мы не обращали на это внимания», – сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.