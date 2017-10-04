Андриевский: победа была нужна «Адмиралу» как глоток свежего воздуха

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ). Дальневосточники сумели отыграться с 0:2 и вырвать победу в овертайме.

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»

«Все последние игры у нас с «Трактором» проходят в тяжёлых условиях. В одну шайбу выигрываем то они, то мы. Сегодняшняя игра не стала исключением. Мы немного проспали начало игры. Знали, что «Трактор» прилетел сегодня только с утра. Может, где-то в голове отложилось, что будет легко. Получилось всё наоборот: пропустили быстрые голы. Потом ребятам пришлось приложить много усилий, чтобы выровнять ситуацию.



«Трактор» очень хорошо играл в средней зоне, очень плотно. У нас были проблемы со входом в среднюю зону. Учитывая, как складывался сегодня матч, мы довольны, что выиграли. Победа была нужна нам как глоток свежего воздуха. Очки нужны, ситуация непростая», – сказал Андриевский на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.

