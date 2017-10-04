Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тот план, который у нас был на игру, абсолютно не был выполнен. Во-первых, соперник здорово играл, и движение хорошее было, и давление, но то, как мы играли… Третий период прошёл, наверное, в равной борьбе. Где-то были моменты, даже могли вытащить. Но не смогли. Думаю, сегодня мы победу не заслужили, соперник играл лучше и заслуженно победил. Смена вратаря? Это наше решение», – передаёт слова Скабелки «БИЗНЕС Online».

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