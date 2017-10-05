Форвард «Филадельфии» Клод Жиру забросил с передачи вратаря «Сан-Хосе» Джонса

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру забросил шайбу с передачи вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Мартина Джонса в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде Джонс вышел из ворот, чтобы отбросить шайбу по борту своему партнёру. Однако её перехватил форвард «лётчиков» Якуб Ворачек и сделал быструю передачу на пятачок, где Клод Жиру поразил пустые ворота и открыл счёт в матче.

В матче «Сан-Хосе» — «Филадельфия» продолжается второй период, счёт равный — 2:2.

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