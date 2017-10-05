ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр

Московский ЦСКА на домашнем льду взял верх над череповецкой «Северсталью», игра закончилась со счётом 3:1. Для «армейского» клуба победа стала четвёртой подряд, подопечные Александра Гулявцева проиграли третью встречу подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров, Валерий Ничушкин и Сергей Андронов. Единственный гол гостей записал на свой счёт Валерий Васильев.
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