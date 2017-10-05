Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги встречи с «Витязем», в которой его подопечные проиграли со счётом 1:4.



«Хорошая игра была, быстрая и жёсткая. Довольны своей игрой в этом матче. Пара ошибок в средней зоне решили её исход. По самоотдаче проблем нет. Как оценю тот материал, который у нас есть в команде? Мы исходим из того, что мы можем. Хоккеисты у нас с характером. Пусть где-то мастерства не хватает, но желание у команды большое. Пока очень трудно выправить ситуацию из-за маленьких осечек в средней зоне. Такая команда, как мы, не должна этого делать.



Что с Гиллисом? Он получил травму. Сейчас он будет проходить обследование, но первые сигналы не очень хорошие», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»