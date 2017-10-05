Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин подвёл итоги игры с «Северсталью» (3:1) и прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

«Хороший матч. Знали, что будет тяжело. Молодцы, что в концовке сыграли дисциплинированно, заработали большинство и реализовали его. Не лучший мой матч. Забил, так как где-то — везение, где-то партнёры помогли. В целом доволен. Приятно побеждать, но есть моменты, над которыми надо работать.



Впереди матч со «Спартаком», это дерби. Все мысли о нём. А потом уже Ярославль, с «Локомотивом» всегда интересные матчи. Приедет Дмитрий Квартальнов, для многих ребят это принципиально. Будет весело. С кем мне проще, с Квартальновым или Никитиным? Где больше доверяют», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.