Беднар: «Колорадо» не хочется каждую встречу быть зависимым от Варламова

Главный тренер «Колорадо Эвеланш»Джаред Беднар прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Специалист высказался и об игре вратаря Семёна Варламова, отразившего 37 бросков из 39. В этом матче форвард Наиль Якупов отметился голевым пасом.



«Варли провел выдающийся матч. Нам не хочется каждую встречу быть зависимыми от него, но мы будем нуждаться в нём в некоторых матчах», — передаёт слова тренера официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

37 сейвов Варламова и передача Якупова помогли «Колорадо» одолеть «Рейнджерс»