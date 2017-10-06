Хоккеистов «Авангарда» эвакуировали в Уфе. Об этом сообщает «12-й канал» со ссылкой на пресс-атташе клуба Олега Малицкого. В гостинице, в которой «Авангард» разместился в Уфе перед матчем с «Салаватом Юлаевым», сработала пожарная сигнализация. Всем постояльцам пришлось срочно эвакуироваться. Тревога оказалась ложной.

Хоккеисты вернулись в свои номера. Происшествие не повлияло на отдых команды. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Авангард» пройдёт 6 октября, начало — в 17:00 мск.