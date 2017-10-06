ХК «Сочи» подтвердил переход защитника Чмыхова

ХК «Сочи» подтвердил обмен защитника Артёма Чмыхова из ЦСКА. Взамен москвичи получили денежную компенсацию.

Чмыхов является воспитанником ЦСКА. Хоккеист выступал за «молодёжку», фарм-клуб и основную команду ЦСКА. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 27 матчей, в которых не отметился очками. В ВХЛ в активе Чмыхова 55 игр (из них 3 – в плей-офф) и 15 (2+13) очков. За «Красную Армию» в МХЛ защитник провёл 59 матчей – 36 в «регулярке» (16 очков) и 33 в плей-офф (15 очков).

В составе молодёжной команды ЦСКА в прошлом сезоне хоккеист стал обладателем главного трофея МХЛ Кубка Харламова.