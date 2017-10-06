Анисимов: важно сейчас не 10:1 радоваться, а на «Коламбус» настроиться

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов прокомментировал разгром «Питтсбург Пингвинз» (10:1).



«Предсезонка прошла хорошо. Здорово, что определились с партнёрами. Сейчас будем налаживать игровые связи. Первый матч – все были очень рады. Начало сезона, вышли заряженными. И вот получился такой результат.



С Шарпом мне проще играть. Я понимаю, что он хочет сделать. Нужно получше сейчас изучить Алекса Дебринкета. Тут пока не хватает понимания, но есть время – будем работать. Могло быть ещё больше очков. Надо лучше реализовывать свои моменты.



Поможет ли победа со счётом 10:1? С одной стороны – да. Но с другой – это расслабляет. Да, хорошо, что мы воспользовались своими моментами, забили все свои голы. Но надо всегда знать, что впереди очень много работы. Важно сейчас не 10:1 радоваться, а на «Коламбус» настроиться. Нас ждёт тяжёлая игра», – цитирует игрока «Советский спорт».

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