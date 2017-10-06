И. Воробьёв: «Куньлунь» — большой соперник, Кинэн собрал хорошую команду

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Команда из Магнитогорска вела со счётом 2:0, но упустила преимущество и только в серии буллитов одолела «Куньулнь» — 3:2. Для «Металлурга» эта победа стала третьей подряд.

«Очень хорошая игра обеих команд. Нам предстояло сегодня встретиться с большим соперником. Майк проделал огромную работу, собрав хорошую команду», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.