Андриевский: «Адмирал» нанёс 15 бросков, и это дома. Тут нет никаких оправданий

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в домашнем матче с «Ладой» (0:2).

«Слов нет. Сложно что-то комментировать. Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. 15 раз бросили по воротам соперника за три периода, и это дома. Тут нет никаких оправданий. Сыграли плохо, особенно в зоне атаки. Проиграли всю борьбу, даже на пятаке «Лада» была сильнее», — цитирует Андриевского пресс-служба «Лады».

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Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.