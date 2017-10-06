Кириллов: «Лада» старалась блокировать броски, Лазушин подтащил остальное

Защитник «Лады» Алексей Кириллов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0).



«В каждом матче перед игроками обороны стоит задача сделать так, чтобы команда пропустила минимум шайб, а лучше вообще ни одной, как в матче с «Адмиралом». Мы старались блокировать броски соперника, а Саня Лазушин подтащил остальное.



На любой матч мы выходим с установкой не пропустить и забить столько шайб, сколько хватит для победы. Просто пока такой период, что в нападении не получается много шайб забивать, поэтому важно надёжно играть в защите. Может, поэтому кажется, что акцент в игре сделан на оборону.



Самочувствие нормальное и во Владивостоке, и в Шанхае. Может быть, была небольшая усталость после перелёта, но нельзя списывать поражение в матче с «Куньлунем» на это. В матче с «Адмиралом» команда продемонстрировала, что может играть», — цитирует Кириллова пресс-служба клуба.

«Лада» победила «Адмирал» и прервала серию поражений, у Капустина 2 очка