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Сергеенко: «Адмирал» постарается отыграться с «Магниткой» после проигрыша «Ладе»

6 октября 2017, пятница. 19:57 Хоккей

Нападающий «Адмирала» Георгий Сергеенко прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (0:2).

«Команда соперника хорошо сыграла в обороне. Мы старались активнее действовать в их зоне, побольше бросать. Как-то не получалось, соперник хорошо, вязко играл, держал нас, не получилось забить. Разбирали соперника, они в средней зоне встречают очень рано. Приходилось забрасывать шайбу в зону и там уже крутить, создавать моменты, бросать, лезть на ворота. „Лада“ всё-таки дисциплинированно сыграла в своей зоне, у нас не получилось забить.

Мы выплеснули много эмоций в предыдущей игре с „Трактором“? Приятно, когда выигрываешь, к следующему матчу с другими эмоциями подходишь, стараешься продолжить победную серию. Полегче чуть-чуть играется, но сегодня не получилось. Обидно перед болельщиками. Эмоционального выгорания не было, на каждую игру готовим новые силы, играем в полную, настраиваемся на каждого соперника. Будем стараться с „Магниткой“ отыгрываться после этого поражения. Пусть болельщики приходят, посмотрят нашу игру», — сказал Сергеенко в эфире клубного телевидения.

«Лада» победила «Адмирал» и прервала серию поражений, у Капустина 2 очка

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Лада
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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