Кокарев: все в «Салавате» переживают, но иногда нужно упасть, чтобы подняться

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:3).

«В принципе, мы хорошо начали первый период, повели в счёте, но в дальнейшем упустили свою игру. Я не знаю, с чем это связано, какие-то малейшие недоработки. К сожалению, наиграли только на один гол. Будем готовиться к следующему матчу. Все очень сильно переживают, пока не очень хорошая ситуация, но её в любом случае надо переламывать – другого выхода у нас нет.



Даже не знаю, ребят, почему в последних матчах «Салават Юлаев» играет не слишком результативно. Может, нам стоит больше бросать, создавать более острые моменты и не упрощать игру, а наоборот где-то сыграть раскованно. Но это легче сказать, чем сделать. Равнодушных людей здесь точно нет. Иногда нужно упасть в самый низ, чтобы потом подняться. Самое главное — нельзя сдаваться и нужно продолжать работать. Спасибо болельщикам, они нас очень хорошо поддерживают. К сожалению, мы их сейчас пока подводим, но все ребята переживают, поверьте мне», — цитирует Кокарева пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать? Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.