Дергачёв: «Спартак» — новый вызов для меня, буду радоваться, если забью СКА

Нападающий Александр Дергачёв рассказал, что значит для него переход из СКА в «Спартак».

«Всё произошло стремительно. Потренировался с командой, пошёл домой, и тут раздался звонок. Сказали, чтобы в пятницу днём я был в Москве. Кое-какие вещи собрать успел. Но глобального переезда я не мог спланировать — просто не успевал по времени. Взял самое необходимое и полетел в Москву.

Обрадовался, когда сказали, что теперь я игрок «Спартака». Это новый вызов для меня. Есть что доказать. Прежде всего самому себе. Так что я рад этому переходу. Конечно, соглашусь с Сашей Хохлачёвым, который говорил, что для него переход в «Спартак» — возможность много играть и получать удовольствие от хоккея. Надо воспользоваться моментом. В этом сезоне хочу показать хорошую игру. Идти шаг за шагом. Хочу, чтобы «Спартак» достойно выступил.



Естественно, понимаю, что такое для «Спартака» матч с ЦСКА. В хоккее все знают, что это серьёзное дерби. Надо выигрывать. А в понедельник уже игра со СКА. Да, хороший календарь. Надо тоже выигрывать. Буду радоваться, если забью в ворота СКА, а как же! Всегда радуюсь, когда удаётся забить. Там хорошая команда, будет вдвойне приятно забить. Даже, скорее, не забить, а победить. А забить? Пусть это будет лёгким бонусом", — цитирует Дергачёва пресс-служба клуба.