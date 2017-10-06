Капустин: «Лада» играет за себя и за ребят, которые не могут выйти на лёд

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0).

«Мы понимали, что матч с «Адмиралом» будет тяжёлым. Тренерский штаб хорошо подготовил нас к этой игре. Получилось сыграть так, чтобы победить и не дать сопернику набрать очки. Банально звучит, но игра была действительно за шесть очков. Мы находимся рядом в таблице, и нам крайне важно было победить во Владивостоке в основное время.



Перестановки в звеньях не влияют на нашу игру, ведь тактика для всех игроков команды одинакова. Поэтому каждый знает свой манёвр и готов заменить любого игрока в любом сочетании. Конечно, хотелось бы, чтобы череда травм закончилась, но пока мы будем играть за себя и за ребят, которые не могут выйти на лёд.



Во время выезда на Дальний Восток мы живём по тольяттинскому времени, поэтому смена часовых поясов не происходит и, соответственно, никакого влияния на игру это не оказывает», — цитирует Капустина пресс-служба клуба.