Шайфли: хочу быть лучшим, превзойти Макдэвида и Кросби

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли сообщил, что хочет видеть команду в плей-офф, а также отметил, что хочет стать лучше Коннора Макдэвида и Сидни Кросби.

«Мы должны выйти в плей-офф в этом году. Наша команда способна на многое. Мы не можем быть довольны тем, что хорошо играем через матч. Нам надо сосредоточиться на том, чтобы показывать стабильную игру в каждом матче. Если мы это сделаем, то добьёмся успеха, выйдем в плей-офф и далеко там пройдём.



Я хочу быть лучшим, вижу, что Коннор и Сид — первые в этом списке. Я думаю об этом каждый день. Что бы я ни делал, всегда думаю, делают ли это Коннор или Кросби, это мотивирует меня. Я хочу превзойти их», — приводит слова Шайфли официальный сайт клуба.